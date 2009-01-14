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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Катания
Ювентус - Катания: обзор матча 14 января 2009
Ювентус
14.01.2009, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Катания
4'
М. Маркьонни
69'
С. Джовинко
72'
А. Дель Пьеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Катания
Замена
У. Мельберг
️️️️
Н. Легротталье
Замена
К. Поульсен
️️️️
М. Сиссоко
Замена
М. Иско
️️️️
Д. Сардо
Замена
Р. Сабато
️️️️
Н. Дикэ
Замена
️️️️
С. Джовинко
ГОЛ! 3:0!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
А. Дель Пьеро
ГОЛ! 2:0!
С. Джовинко
Пас отдал
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
П. Ледесма
Желтая карточка
Д. Сардо
ГОЛ! 1:0!
М. Маркьонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ЦЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ПЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Дженнаро Сардо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
6
Лоренцо Стовини
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЛП
17
Давиде Байокко
ОП
17
Пабло Ледесма
ЦП
20
Николае Дикэ
ПП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
Катания
20
Паоло Акербис
ВР
3
Рокко Сабато
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
15
Ариаудо
6
Легротталье
26
Грыгера
22
Сиссоко
29
Де Челье
14
Дзанетти
10
Дель Пьеро
32
Маркьонни
11
Амаури
21
Джовинко
4-1-3-2
1
Биццарри
6
Стовини
26
Сильвестре
21
Сильвестри
20
Сардо
17
Байокко
20
Дикэ
17
Ледесма
27
Бьяджианти
55
Мартинес
23
Плазмати
6
Легротталье
0
Мельберг
0
Мельберг
6
Легротталье
22
Сиссоко
29
Поульсен
29
Поульсен
22
Сиссоко
20
Дикэ
3
Сабато
3
Сабато
20
Дикэ
20
Сардо
22
Иско
22
Иско
20
Сардо
Остались в запасе
Ювентус
Катания
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
20
Паоло Акербис
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Остались в запасе
20
Паоло Акербис
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Ювентус - Катания
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"7ТВ" 22:45 (прямая)
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