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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 05 марта 2016
Кельн
05.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Шальке-04
33'
Л. Биттенкурт
2'
К. Хунтелаар (П)
24'
М. Майер
76'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Шальке-04
Замена
Ю. Осако
️️️️
Я. Герхардт
84'
78'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Й. Гайс
76'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Д. Аого
73'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Ф. Хозинер
️️️️
Ф. Младенович
71'
61'
Замена
Л. Сане
️️️️
А. Шепф
ГОЛ! 1:2!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Ф. Младенович
33'
24'
ГОЛ! 0:2!
М. Майер
Пас отдал
П. Хейбьерг
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Д. Марох
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
37
Филип Младенович
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хорн
5
Марох
4
Соренсен
3
Хайнц
37
Младенович
14
Хектор
31
Риссе
31
Герхардт
33
Леманн
32
Биттенкурт
27
Модест
3-1-4-1-1
1
Ферманн
80
Кайсара
3
Аого
32
Матип
33
Нойштедтер
20
Бельханда
23
Хейбьерг
30
Гайс
18
Шепф
7
Майер
21
Хунтелаар
31
Герхардт
10
Осако
10
Осако
31
Герхардт
37
Младенович
26
Хозинер
26
Хозинер
37
Младенович
30
Гайс
23
Колашинац
23
Колашинац
30
Гайс
18
Шепф
10
Сане
10
Сане
18
Шепф
21
Хунтелаар
9
Ди Санто
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Кельн - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Рейн Энерги
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