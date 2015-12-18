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Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 18 декабря 2015
Шальке-04
18.12.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Хоффенхайм
28'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Ф. Ди Санто
90'
90'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Д. Шмид
Желтая карточка
Л. Горецка
90'
80'
Замена
М. Ут
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
К. Хунтелаар
73'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Майер
61'
59'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Н. Амири
58'
Желтая карточка
С. Руди
57'
Желтая карточка
Т. Штробль
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Й. Гайс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Леон Горецка
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
13
Марк Ут
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
4-2-1-3
1
Ферманн
23
Колашинац
5
Хеведес
32
Матип
27
Ритер
27
Горецка
30
Гайс
7
Майер
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-3-2-1-1
1
Бауманн
22
Ким Чжин-Су
25
Зюле
5
Шер
3
Кадержабек
5
Штробль
7
Шмид
10
Амири
13
Руди
10
Эльюнусси
11
Варгас
9
Ди Санто
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
21
Хунтелаар
7
Майер
10
Сане
10
Сане
7
Майер
7
Шмид
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
7
Шмид
10
Эльюнусси
13
Ут
13
Ут
10
Эльюнусси
10
Амири
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Амири
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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