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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Москва - Строгино
Москва - Строгино: обзор матча 26 мая 2016
Москва
26.05.2016, четверг, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
2 : 1
Завершен
Строгино
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Москва - Строгино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
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