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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Брондбю
Мидтьюлланд - Брондбю: обзор матча 03 апреля 2016
Мидтьюлланд
03.04.2016, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Брондбю
65'
М. Пушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Брондбю
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
М. Пушич
86'
Замена
П. Онуачу
️️️️
П. Систо
79'
68'
Желтая карточка
Р. Дурмиси
ГОЛ! 1:0!
М. Пушич
65'
60'
Желтая карточка
Д. Аггер
Начало матча
Статистика матча Мидтьюлланд - Брондбю
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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