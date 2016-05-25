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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Грассхоппер
Базель - Грассхоппер: обзор матча 25 мая 2016
Базель
25.05.2016, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Грассхоппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Грассхоппер
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
78'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
М. Дельгадо
57'
52'
Желтая карточка
К. Чельстрем
Начало матча
Статистика матча Базель - Грассхоппер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Грассхоппер
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
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2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
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