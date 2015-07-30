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Лига Европы 2026/2027
Вольфсберг - Боруссия Д
Вольфсберг - Боруссия Д: обзор матча 30 июля 2015
Вольфсберг
30.07.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вольфсберг - Боруссия Д
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0
0
Желтые карточки
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0
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
- : -
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
3 : 0
11.10.2026
Вольфсберг
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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