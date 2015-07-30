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Лига Европы 2026/2027
Дебрецен - Русенборг
Дебрецен - Русенборг: обзор матча 30 июля 2015
Дебрецен
30.07.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 3
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Русенборг
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Статистика матча Дебрецен - Русенборг
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Сандефьорд
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