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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Габала
Аполлон - Габала: обзор матча 30 июля 2015
Аполлон
30.07.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Габала
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Личные встречи
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Статистика матча Аполлон - Габала
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0
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0
Матчи команд
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- : -
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Габала
0 : 0
31.10.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
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1 : 2
23.10.2026
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Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
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