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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Днепр
Заря - Днепр: обзор матча 10 апреля 2016
Заря
10.04.2016, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Днепр
63'
А. Гордиенко
75'
Е. Шахов
87'
А. Пико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Днепр
90'
Замена
С. Политыло
️️️️
Матеус
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Пико
Замена
В. Танковский
️️️️
И. Чайковский
79'
79'
Желтая карточка
А. Пико
75'
ГОЛ! 1:1!
Е. Шахов
Пас отдал
Р. Зозуля
74'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Лучкевич
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Тотовицкий
72'
65'
Желтая карточка
Я. Лаштувка
ГОЛ! 1:0!
А. Гордиенко
Пас отдал
Ж. Любенович
63'
46'
Замена
Д. Хайро Руис
️️️️
Б. Гама
32'
Желтая карточка
Б. Гама
Замена
Ж. Любенович
️️️️
И. Петряк
24'
19'
Желтая карточка
А. Федецкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
36
Андерсон Пико
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Заря
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Паулиньо
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Днепр
25
Данил Кучер
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Эдмар
ЦП
7
Джон Хайро Руис
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Шевченко
13
Форстер
39
Опанасенко
3
Сиваков
45
Гордиенко
4
Чайковский
20
Караваев
6
Каменюка
7
Петряк
5
Тотовицкий
28
Будковский
3-2-3-2
27
Лаштувка
18
Гуйе
7
Лучкевич
19
Чигринский
44
Федецкий
36
Пико
29
Ротань
16
Гама
28
Шахов
10
Зозуля
99
Матеус
4
Чайковский
6
Танковский
6
Танковский
4
Чайковский
7
Петряк
22
Любенович
22
Любенович
7
Петряк
5
Тотовицкий
11
Паулиньо
11
Паулиньо
5
Тотовицкий
16
Гама
7
Руис
7
Руис
16
Гама
7
Лучкевич
90
Безус
90
Безус
7
Лучкевич
99
Матеус
89
Политыло
89
Политыло
99
Матеус
Остались в запасе
Заря
Днепр
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
25
Данил Кучер
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Заря - Днепр
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Славутич-Арена
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