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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Днепр
Кривбасс - Днепр: обзор матча 16 мая 2009
Кривбасс
16.05.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 28 тур
0 : 1
Завершен
Днепр
70'
В. Гоменюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Днепр
Замена
️️️️
О. Феррейра
Замена
️️️️
М. Калиниченко
Желтая карточка
А. Силагайлис
ГОЛ! 0:1!
В. Гоменюк
Замена
️️️️
А. Воробей
Желтая карточка
В. Павлов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кривбасс
0
Евгений Дейнеко
ВР
28
Виталий Павлов
ЦЗ
0
Александр Грановский
ЦЗ
56
Артурс Силагайлис
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
0
Юрий Булычев
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
4-3-1-1
0
Дейнеко
28
Павлов
56
Силагайлис
2
Ковальчук
0
Грановский
0
Булычев
25
Максимов
35
Грицай
10
Костышин
59
Мотуз
4-4-2
12
Боровик
4
Сердюк
16
Русол
22
Лисицкий
29
Денисов
29
Ротань
9
Назаренко
25
Калиниченко
18
Феррейра
9
Воробей
8
Гоменюк
Остались в запасе
Кривбасс
Днепр
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Кривбасс - Днепр
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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