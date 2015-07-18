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Судьи
Главный судья:
Артём Смолин (Вологда)

Зенит (мол) - Динамо (мол)

18.07.2015, Суббота, 15:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство, 1 тур Зенит (мол) - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
20 тур
21 марта, суббота 15:00 Динамо (мол) 3:1 Зенит (мол)
7 тур
12 сентября, пятница 15:00 Зенит (мол) 0:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:3 Динамо (мол)
6 тур
23 августа, пятница 15:00 Динамо (мол) 3:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
16 тур
16 ноября, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:2 Зенит (мол)
2 тур
27 июля, пятница 12:00 Зенит (мол) 2:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 11 тур
27 апреля, пятница 12:00 Зенит (мол) 0:4 Динамо (мол)
Второй этап, 5 тур
15 марта, четверг 14:00 Динамо (мол) 2:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
27 тур
14 октября, пятница 15:00 Зенит (мол) 2:4 Динамо (мол)
12 тур
9 июня, четверг 14:00 Динамо (мол) 1:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
17 тур
13 августа, пятница 17:00 Зенит (мол) 4:2 Динамо (мол)
3 тур
26 марта, пятница 14:00 Динамо (мол) 0:2 Зенит (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
24 тур
3 октября, суббота 15:00 Зенит (мол) 4:0 Динамо (мол)
10 тур
23 мая, суббота 16:00 Динамо (мол) 1:2 Зенит (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив (мол) 30 19 4 7 70:33 +37 61
2. ЦСКА (мол) 29 17 7 5 64:36 +28 58
3. Динамо М (мол) 30 17 5 8 54:27 +27 56
4. Рубин (мол) 29 18 1 10 51:46 +5 55
5. Спартак М (мол) 30 16 3 11 52:35 +17 51
6. Ростов (мол) 29 15 5 9 44:37 +7 50
7. Академия Кубань 30 13 8 9 49:36 +13 47
8. Анжи (мол) 29 12 9 8 47:31 +16 45
9. Краснодар (мол) 29 12 7 10 46:46 0 43
10. Зенит (мол) 30 12 6 12 39:36 +3 42
11. Ахмат (мол) 29 10 6 13 34:44 -10 36
12. Мордовия (мол) 30 9 5 16 32:47 -15 32
13. Амкар (мол) 29 7 6 16 34:56 -22 27
14. Урал (мол) 30 6 6 18 31:58 -27 24
15. Кр. Советов (мол) 29 4 7 18 24:76 -52 19
16. Уфа (мол) 30 4 5 21 22:49 -27 17
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