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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Гватемала - Мексика
Гватемала - Мексика: обзор матча 13 июля 2015
Гватемала
13.07.2015, понедельник, 04:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
0 : 0
Завершен
Мексика
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Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
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Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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