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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Тосно
Енисей - Тосно: обзор матча 27 марта 2016
Енисей
27.03.2016, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 3
Завершен
Тосно
4'
Е. Иванов
8'
М. Астафьев
60'
А. Кутьин (П)
72'
В. Галиулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Тосно
90'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
В. Галиулин
86'
Замена
М. Комков
️️️️
М. Астафьев
Желтая карточка
Е. Иванов
85'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Э. Низамутдинов
81'
77'
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Заболотный
76'
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
И. Шабаев
️️️️
А. Радченко
73'
72'
ГОЛ! 1:3!
В. Галиулин
69'
Пенальти не реализован!
А. Кутьин
Желтая карточка
В. Галыш
60'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Кутьин
52'
Желтая карточка
А. Кутьин
45'
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
39'
Желтая карточка
М. Астафьев
38'
Желтая карточка
А. Аравин
35'
Желтая карточка
А. Нигматуллин
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
11'
8'
ГОЛ! 1:1!
М. Астафьев
ГОЛ! 1:0!
Е. Иванов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Тосно
25
Артур Нигматуллин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Енисей
1
Василий Азаров
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
13
Самир Юсифов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
Тосно
12
Василий Лукичев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Опарин
46
Цховребов
23
Васильев
80
Качан
18
Марущак
10
Исаев
8
Иванов
8
Мануковский
88
Галыш
27
Радченко
81
Низамутдинов
3-1-4-2
25
Нигматуллин
35
Гультяев
5
Ковальчик
2
Аравин
18
Кашчелан
4
Астафьев
9
Мухаметшин
3
Тетрашвили
21
Галиулин
91
Заболотный
48
Кутьин
27
Радченко
22
Шабаев
22
Шабаев
27
Радченко
81
Низамутдинов
90
Ломакин
90
Ломакин
81
Низамутдинов
21
Галиулин
7
Чхапелия
7
Чхапелия
21
Галиулин
4
Астафьев
10
Комков
10
Комков
4
Астафьев
91
Заболотный
20
Марков
20
Марков
91
Заболотный
Остались в запасе
Енисей
Тосно
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Василий Азаров
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
12
Василий Лукичев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
13
Самир Юсифов
ЦП
1
Василий Азаров
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
Остались в запасе
12
Василий Лукичев
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Енисей - Тосно
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
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Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
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0 : 0
12.08.2026
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0 : 3
29.07.2026
Тосно
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Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Центральный
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