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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Оренбург
Зенит-2 - Оренбург: обзор матча 25 ноября 2015
Зенит-2
25.11.2015, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
33'
А. Васильев
19'
А. Делькин
64'
И. Зуев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Оренбург
90'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
В. Парняков
Желтая карточка
К. Троянов
87'
81'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
Р. Воробьев
Замена
М. Палиенко
️️️️
К. Зырянов
81'
Замена
Д. Ящук
️️️️
П. Киреенко
76'
Замена
Е. Марков
️️️️
П. Долгов
74'
73'
Желтая карточка
А. Малых
Желтая карточка
П. Киреенко
73'
72'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
Замена
К. Троянов
️️️️
А. Вяткин
69'
64'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
И. Зуев
62'
Замена
С. Бреев
️️️️
М. Шогенов
Желтая карточка
В. Зинков
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Васильев
33'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
79
Константин Троянов
ОП
91
Данила Ящук
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-4-2-1
23
Бабурин
4
Васильев
58
Зуев
55
Вяткин
88
Богаев
94
Евсеев
5
Зинков
18
Зырянов
13
Киреенко
18
Попов
91
Долгов
3-3-2-1-1
9
Руденко
58
Ойеволе
15
Андреев
10
Парняков
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
8
Шогенов
84
Воробьев
88
Маркелов
90
Делькин
55
Вяткин
79
Троянов
79
Троянов
55
Вяткин
13
Киреенко
91
Ящук
91
Ящук
13
Киреенко
18
Зырянов
99
Палиенко
99
Палиенко
18
Зырянов
91
Долгов
20
Марков
20
Марков
91
Долгов
10
Парняков
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Парняков
8
Шогенов
23
Бреев
23
Бреев
8
Шогенов
84
Воробьев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
84
Воробьев
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
Остались в запасе
Зенит-2
Оренбург
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Зенит-2 - Оренбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит-2
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
МСА Петровский
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