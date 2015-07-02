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Лига Европы 2026/2027
Гленторан - Жилина
Гленторан - Жилина: обзор матча 02 июля 2015
Гленторан
02.07.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 4
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
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Статистика матча Гленторан - Жилина
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Матчи команд
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Клифтонвилл
- : -
20.11.2026
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Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Гленторан
2 : 1
13.11.2026
Бангор
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Каррик Рейнджерс
0 : 0
07.11.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Колрейн
1 : 1
30.10.2026
Гленторан
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Гленторан
1 : 0
17.10.2026
Лимавади Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Портадаун
0 : 0
09.10.2026
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Словакия. Найк Лига, 15 тур
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21.11.2026
Дукла ББ
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Скалица
2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
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Ружомберок
2 : 2
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2025.07.23 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
2025.05.22 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
2025.03.26 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
1
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