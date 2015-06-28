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Судьи
Главный судья:
Андрес Кунья

Бразилия - Парагвай

28.06.2015, Воскресенье, 00:30 мск Консепсьон, стадион Мунисипал Кубок Америки, 1/4 финала Бразилия - Парагвай
Кубок Америки 2011
1/4 финала
17 июля, воскресенье 23:00 Бразилия 0:0
(0:2)п		 Парагвай
Кубок Америки 2011, группа B
2 тур
9 июля, суббота 23:00 Бразилия 2:2 Парагвай
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 3 2 0 1 4:3 +1 6
2. Перу 3 1 1 1 2:2 0 4
3. Колумбия 3 1 1 1 1:1 0 4
4. Венесуэла 3 1 0 2 2:3 -1 3
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    Рейтинг: +13

    hangvay 1 июля 2015, 14:21

    бразилия ну как так

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    Рейтинг: +77

    LOKO 4ever 28 июня 2015, 10:55

    хъахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахахахаххахахахахахахахахах

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    Рейтинг: +62

    salvor1986 28 июня 2015, 09:10

    До свидания наш ласковый Дунга, возвращайся в свой сказочный лес.

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    Рейтинг: +45

    Comentarios 28 июня 2015, 02:37

    Вроде все честно.

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    Рейтинг: +182

    ИгУаИн001 28 июня 2015, 02:35

    Парагвай красавцы

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    Рейтинг: +293

    Poloten4ick 28 июня 2015, 02:35

    Бугагааааааааа

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    Рейтинг: +70

    saimon484 28 июня 2015, 02:26

    вся Бразилия болеет Парагвай!

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    Рейтинг: +10

    C RONALDU 7 28 июня 2015, 02:24

    какая серия пенальти? а как же доп.время?

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    Рейтинг: +293

    Poloten4ick > C RONALDU 7 28 июня 2015, 02:26

    учи устав

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    Рейтинг: +45

    Comentarios 28 июня 2015, 01:59

    Как-будто смотрю матч бразилия- нидерланды ЧМ 2010

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    Рейтинг: +13

    Mugambo 28 июня 2015, 01:05

    Я думал самая худшая федерация футбола находится в России но бразильская отвратительнее некуда. Вернули чудика дунгу который как тренер 0 и при котором Бразилия играет в очень слабый футбол.

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    Рейтинг: +182

    ИгУаИн001 > Mugambo 28 июня 2015, 01:17

    на этом КА вообще нет нормальных сборных одни скандалы и симуляции

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    Рейтинг: +45

    Comentarios > Mugambo 28 июня 2015, 02:15

    Дунга опять игру от обороны строит..

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