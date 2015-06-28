Бразилия - Парагвай

бразилия ну как так
|1/4 финала
|17 июля, воскресенье
|23:00
|Бразилия
|0:0
(0:2)п
|Парагвай
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|3
|2
|0
|1
|4:3
|+1
|6
|2.
|Перу
|3
|1
|1
|1
|2:2
|0
|4
|3.
|Колумбия
|3
|1
|1
|1
|1:1
|0
|4
|4.
|Венесуэла
|3
|1
|0
|2
|2:3
|-1
|3
бразилия ну как так
хъахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахахахаххахахахахахахахахах
До свидания наш ласковый Дунга, возвращайся в свой сказочный лес.
Вроде все честно.
Парагвай красавцы
Бугагааааааааа
вся Бразилия болеет Парагвай!
какая серия пенальти? а как же доп.время?
учи устав
Как-будто смотрю матч бразилия- нидерланды ЧМ 2010
Я думал самая худшая федерация футбола находится в России но бразильская отвратительнее некуда. Вернули чудика дунгу который как тренер 0 и при котором Бразилия играет в очень слабый футбол.