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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Бордо
Тулуза - Бордо: обзор матча 12 марта 2016
Тулуза
12.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
4 : 0
Завершен
Бордо
5'
В. Бен-Йеддер
49'
В. Бен-Йеддер (П)
86'
М. Брейтуэйт (П)
90'
О. Трехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Бордо
ГОЛ! 4:0!
О. Трехо
90'
Желтая карточка
М. Тиссеран
89'
87'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ш. Диабате
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Брейтуэйт
86'
Замена
О. Трехо
️️️️
Э. Дидо
81'
Желтая карточка
И. Диоп
81'
77'
Замена
Т. Туре
️️️️
А. Унас
Замена
Сомалья
️️️️
А. Регаттен
71'
62'
Желтая карточка
А. Унас
52'
Замена
С. Ямбере
️️️️
М. Арамбарри
Желтая карточка
М. Брейтуэйт
52'
52'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Бен-Йеддер
49'
48'
Красная карточка
Л. Сане
Замена
П. Нинков
️️️️
Ж. Акпа-Акпро
46'
25'
Желтая карточка
К. Шантом
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Э. Дидо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Малком
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
24
Павле Нинков
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
7
Сомалья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Бордо
40
Люка Боб
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
23
Валентин Вада
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-1-3-3
40
Лафон
29
Мубандже
6
Диоп
32
Тиссеран
29
Бли
17
Дидо
3
Думбия
17
Регаттен
22
Брейтуэйт
26
Акпа-Акпро
10
Бен-Йеддер
4-3-2-1
13
Бернардони
24
Жилберт
23
Пабло
22
Сане
29
Пундж
8
Арамбарри
8
Шантом
71
Бийого Поко
96
Унас
10
Малком
14
Диабате
26
Акпа-Акпро
24
Нинков
24
Нинков
26
Акпа-Акпро
17
Регаттен
7
Сомалья
7
Сомалья
17
Регаттен
17
Дидо
8
Трехо
8
Трехо
17
Дидо
8
Арамбарри
4
Ямбере
4
Ямбере
8
Арамбарри
96
Унас
14
Туре
14
Туре
96
Унас
14
Диабате
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Диабате
Остались в запасе
Тулуза
Бордо
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
40
Люка Боб
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Валентин Вада
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
40
Люка Боб
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
23
Валентин Вада
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Тулуза - Бордо
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
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