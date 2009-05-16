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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Катания
Рома - Катания: обзор матча 16 мая 2009
Рома
16.05.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 36 тур
4 : 3
Завершен
Катания
13'
С. Перротта
17'
М. Вучинич
31'
К. Терлицци (АГ)
90+2'
К. Пануччи
15'
Д. Тедеско
48'
Д. Маскара
75'
Т. Моримото
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Катания
ГОЛ! 4:3!
К. Пануччи
Пас отдал
Д. Писарро
+2
+1
Желтая карточка
М. Иско
Замена
В. Монтелла
️️️️
С. Перротта
Желтая карточка
Д. Де Росси
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Бриги
ГОЛ! 3:3!
Т. Моримото
Пас отдал
Х. Мартинес
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вучинич
ГОЛ! 3:2!
Д. Маскара
Замена
️️️️
Л. Стовини
Замена
К. Льяма
️️️️
Ф. Скьякка
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
К. Терлицци
18'
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ! 2:1!
М. Вучинич
Пас отдал
С. Перротта
17'
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тедеско
ГОЛ! 1:0!
С. Перротта
Пас отдал
М. Вучинич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
9
Мирко Вучинич
ЛВ
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Давид Писарро
АП
4
Маттео Бриги
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
33
Чиро Капуано
ЛВ
22
Мариано Иско
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
25
Джузеппе Маскара
АП
18
Фабио Скьякка
ПВ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Катания
20
Паоло Акербис
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
18
Андреа Д'Амико
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
4-2-3-1
6
Риисе
0
Пануччи
5
Мексес
27
Кассетти
20
Перротта
16
Де Росси
9
Вучинич
7
Писарро
4
Бриги
10
Тотти
3-2-3-2
1
Косицки
6
Стовини
88
Терлицци
26
Сильвестре
22
Иско
76
Тедеско
18
Скьякка
25
Маскара
33
Капуано
55
Мартинес
15
Моримото
4
Бриги
11
Таддеи
11
Таддеи
4
Бриги
20
Перротта
0
Монтелла
0
Монтелла
20
Перротта
9
Вучинич
7
Менез
7
Менез
9
Вучинич
Бьяджианти
21
Сильвестри
21
Сильвестри
Бьяджианти
18
Скьякка
19
Льяма
19
Льяма
18
Скьякка
Остались в запасе
Рома
Катания
12
Жулио Сержио
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
18
Андреа Д'Амико
ЦП
20
Паоло Акербис
ВР
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
Остались в запасе
18
Андреа Д'Амико
ЦП
20
Паоло Акербис
ВР
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Катания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Олимпико
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