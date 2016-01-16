Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лилль
Бордо - Лилль: обзор матча 16 января 2016
Бордо
16.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
52'
Ш. Диабате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лилль
Замена
А. Траоре
️️️️
Н. Морис-Белэй
89'
Замена
А. Унас
️️️️
Д. Ролан
85'
84'
Желтая карточка
Р. Мавуба
81'
Замена
Я. Бензия
️️️️
С. Буфал
Замена
В. Вада
️️️️
К. Шантом
77'
73'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
С. Корчиа
Желтая карточка
К. Шантом
58'
57'
Замена
И. Амаду
️️️️
Б. Павар
ГОЛ! 1:0!
Ш. Диабате
Пас отдал
В. Хазри
52'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Бордо
22
Людовик Сане
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
20
Жуссие
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
7
Ленни Нангис
ЦФ
3-3-4
16
Каррассо
26
Контенто
4
Ямбере
24
Жилберт
71
Бийого Поко
18
Плашил
8
Шантом
14
Диабате
19
Морис-Белэй
10
Хазри
4
Ролан
3-2-1-1-2
1
Эньяма
28
Павар
19
Сидибе
5
Сумаоро
14
Корчиа
2
Сивелли
24
Мавуба
17
Буфал
49
Талло
11
Ботик
19
Морис-Белэй
7
Траоре
7
Траоре
19
Морис-Белэй
8
Шантом
23
Вада
23
Вада
8
Шантом
4
Ролан
96
Унас
96
Унас
4
Ролан
28
Павар
10
Амаду
10
Амаду
28
Павар
14
Корчиа
9
Лопеш
9
Лопеш
14
Корчиа
17
Буфал
8
Бензия
8
Бензия
17
Буфал
Остались в запасе
Бордо
Лилль
22
Людовик Сане
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
22
Людовик Сане
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Бордо - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Лилль
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+