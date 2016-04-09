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Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 09 апреля 2016
Саутгемптон
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
4'
Ш. Лонг
38'
Г. Пелле
55'
В. Ваньяма
65'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Тадич
84'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Й. Класи
77'
70'
Замена
П. Сиссе
️️️️
А. Перес
65'
ГОЛ! 3:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
В. Анита
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Ш. Лонг
60'
ГОЛ! 3:0!
В. Ваньяма
55'
45'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
С. Тэйлор
40'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Д. Янмат
ГОЛ! 2:0!
Г. Пелле
Пас отдал
Ш. Лонг
38'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
Г. Пелле
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
4-2-2-2
17
Форстер
5
Бертранд
15
Мартина
4
ван Дейк
6
Фонте
2
Ваньяма
8
Класи
10
Тадич
10
Мане
9
Пелле
7
Лонг
3-4-1-2
1
Дарлоу
99
Мбемба
22
Янмат
27
Тэйлор
6
Анита
17
Сиссоко
23
Вейналдум
26
Шелви
25
Таунсенд
9
Митрович
22
Перес
8
Класи
21
Ромеу
21
Ромеу
8
Класи
7
Лонг
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
7
Лонг
10
Тадич
16
Родригес
16
Родригес
10
Тадич
27
Тэйлор
24
Ласселлс
24
Ласселлс
27
Тэйлор
22
Янмат
6
Де Йонг
6
Де Йонг
22
Янмат
22
Перес
61
Сиссе
61
Сиссе
22
Перес
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
32
Чарли Остин
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 21:20)
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