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Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Манчестер Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 02 марта 2016
Манчестер Юнайтед
02.03.2016, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
83'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Уотфорд
90'
+2
Желтая карточка
Н. Амрабат
Замена
П. МакНэйр
️️️️
Х. Мата
89'
86'
Замена
И. Анья
️️️️
В. Бехрами
83'
Желтая карточка
М. Бритос
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
83'
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Эррера
77'
75'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
О. Игало
70'
Замена
М. Суарес
️️️️
А. Абди
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Рохо
70'
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Уотфорд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
21
Икечи Анья
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
17
Блинд
27
Фосу-Менса
5
Рохо
2
Варела
14
Шнейдерлен
21
Эррера
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Марсьяль
10
Депай
4-1-3-2
1
Гомес
12
Ньом
3
Бритос
4
Предль
25
Холебас
6
Капу
26
Уотсон
22
Абди
85
Бехрами
14
Дини
9
Игало
64
Мата
17
МакНэйр
17
МакНэйр
64
Мата
5
Рохо
36
Дармиан
36
Дармиан
5
Рохо
21
Эррера
77
Лингард
77
Лингард
21
Эррера
22
Абди
4
Суарес
4
Суарес
22
Абди
85
Бехрами
21
Анья
21
Анья
85
Бехрами
9
Игало
39
Амрабат
39
Амрабат
9
Игало
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
44
Серхио Ромеро
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
49
Джо Райли
ЛЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
17
Джеймс Уэйр
ЦП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD (в повторе, 00:40)
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