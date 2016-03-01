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АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Бромвич
Лестер - Вест Бромвич: обзор матча 01 марта 2016
Лестер
01.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
31'
Д. Дринкуотер
45+1'
Э. Кинг
12'
Х. Саломон Рондон
50'
К. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Бромвич
90'
+3
Замена
Сандро
️️️️
С. Сессеньон
90'
+2
Замена
В. Аничебе
️️️️
Х. Саломон Рондон
89'
Желтая карточка
К. Якоб
83'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. Гарднер
Замена
Д. Грей
️️️️
К. Фукс
79'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
М. Олбрайтон
63'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
63'
50'
ГОЛ! 2:2!
К. Гарднер
ГОЛ! 2:1!
Э. Кинг
Пас отдал
Р. Марез
45'
+1
32'
Желтая карточка
С. Сессеньон
ГОЛ! 1:1!
Д. Дринкуотер
Пас отдал
Э. Кинг
31'
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Д. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
30
Сандро
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
6
Хут
5
Морган
2
Симпсон
10
Кинг
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
4-4-2
12
Фостер
36
Маколи
17
Честер
13
Ольссон
15
Доусон
8
Гарднер
24
Флетчер
29
Сессеньон
22
Якоб
38
Бераино
23
Рондон
28
Фукс
10
Грей
10
Грей
28
Фукс
11
Олбрайтон
27
Шлупп
27
Шлупп
11
Олбрайтон
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
29
Сессеньон
30
Сандро
30
Сандро
29
Сессеньон
8
Гарднер
16
МакКлин
16
МакКлин
8
Гарднер
23
Рондон
28
Аничебе
28
Аничебе
23
Рондон
Остались в запасе
Лестер
Вест Бромвич
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Лестер - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
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