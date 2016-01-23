Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Сток Сити
Лестер - Сток Сити: обзор матча 23 января 2016
Лестер
23.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
43'
Д. Дринкуотер
67'
Д. Варди
87'
Л. Ульоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Сток Сити
Замена
Д. Грей
️️️️
М. Олбрайтон
88'
ГОЛ! 3:0!
Л. Ульоа
Пас отдал
Р. Марез
87'
79'
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Шакири
71'
Замена
П. Одемвингие
️️️️
М. Диуф
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Дринкуотер
67'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
62'
59'
Желтая карточка
Д. Шакири
ГОЛ! 1:0!
Д. Дринкуотер
43'
30'
Замена
М. Уилсон
️️️️
Р. Шоукросс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
91
Канте
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
4-1-1-4
1
Батлэнд
8
Джонсон
2
Вольшайд
17
Шоукросс
33
Питерс
12
Уилэн
10
Шакири
19
Уолтерс
92
Диуф
13
Хоселу
17
Афеллай
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Грей
11
Олбрайтон
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
17
Шоукросс
36
Уилсон
36
Уилсон
17
Шоукросс
92
Диуф
27
Одемвингие
27
Одемвингие
92
Диуф
10
Шакири
15
Крауч
15
Крауч
10
Шакири
Остались в запасе
Лестер
Сток Сити
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Якоб Хаугор
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Лестер - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Сток Сити
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»
15 июня
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
В «Ахмате» намекнули, что хотят стать чемпионами по аналогии с «Лестером»
15 июня
5
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+