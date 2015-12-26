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АПЛ 2026/2027
Суонси - Вест Бромвич
Суонси - Вест Бромвич: обзор матча 26 декабря 2015
Суонси
26.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
9'
К. Сун-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Бромвич
Замена
Д. Шелви
️️️️
Л. Бриттон
90'
+3
Замена
М. Барроу
️️️️
У. Раутледж
90'
+2
Желтая карточка
А. Ранхель
86'
86'
Желтая карточка
К. МакМанаман
81'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
К. Якоб
64'
Желтая карточка
К. Якоб
60'
Замена
С. Бераино
️️️️
Й. Ольссон
59'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
К. Гарднер
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Монтеро
45'
41'
Желтая карточка
Й. Ольссон
ГОЛ! 1:0!
К. Сун-Юн
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Алан Кертис
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
38
Саидо Бераино
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-1-2-3
22
Фабиански
3
Тэйлор
22
Ранхель
5
Уилльямс
6
Фернандес
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
10
Монтеро
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
4-5-1
13
Майхилл
36
Маколи
15
Доусон
35
Эванс
13
Ольссон
24
Флетчер
8
Гарднер
7
Моррисон
22
Якоб
11
Брант
17
Ламберт
7
Бриттон
26
Шелви
26
Шелви
7
Бриттон
10
Монтеро
4
Корк
4
Корк
10
Монтеро
15
Раутледж
77
Барроу
77
Барроу
15
Раутледж
22
Якоб
20
МакМанаман
20
МакМанаман
22
Якоб
8
Гарднер
29
Сессеньон
29
Сессеньон
8
Гарднер
13
Ольссон
38
Бераино
38
Бераино
13
Ольссон
Остались в запасе
Суонси
Вест Бромвич
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Суонси - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Либерти
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