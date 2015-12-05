Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич - Тоттенхэм: обзор матча 05 декабря 2015
Вест Бромвич
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
39'
Д. МакКлин
15'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. МакКлин
83'
81'
Желтая карточка
М. Дембеле
80'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Д. Алли
75'
Желтая карточка
Г. Кейн
Желтая карточка
К. Гарднер
73'
65'
Замена
Х. Сон
️️️️
Э. Ламела
Желтая карточка
Д. Моррисон
58'
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Сессеньон
44'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакКлин
Пас отдал
Д. Флетчер
39'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алли
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
4-5-1
13
Майхилл
35
Эванс
36
Маколи
15
Доусон
13
Ольссон
29
Сессеньон
24
Флетчер
16
МакКлин
7
Моррисон
11
Брант
23
Рондон
3-2-1-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
2
Уокер
3
Роуз
8
Дембеле
9
Ламела
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
29
Сессеньон
8
Гарднер
8
Гарднер
29
Сессеньон
8
Алли
9
Н'Жи
9
Н'Жи
8
Алли
9
Ламела
7
Сон
7
Сон
9
Ламела
Остались в запасе
Вест Бромвич
Тоттенхэм
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Бромвич - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Тоттенхэм
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
15 ноября
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+