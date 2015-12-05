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Суонси - Лестер
Суонси - Лестер: обзор матча 05 декабря 2015
Суонси
05.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Лестер
5'
Р. Марез
23'
Р. Марез
67'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Лестер
90'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Р. Марез
90'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
87'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Л. Ульоа
Замена
Д. Корк
️️️️
К. Сун-Юн
78'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
74'
70'
Желтая карточка
Д. Симпсон
67'
ГОЛ! 0:3!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Варди
Замена
М. Барроу
️️️️
Л. Бриттон
63'
Желтая карточка
Л. Бриттон
48'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
У. Раутледж
45'
24'
Желтая карточка
Н. Канте
23'
ГОЛ! 0:2!
Р. Марез
Пас отдал
Н. Канте
5'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
5
Уилльямс
5
Бартли
26
Ноутон
7
Бриттон
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
10
Сигурдссон
24
Айю
18
Гомис
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
91
Канте
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
9
Варди
11
Ульоа
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
10
Монтеро
10
Монтеро
15
Раутледж
7
Бриттон
77
Барроу
77
Барроу
7
Бриттон
26
Марез
27
Шлупп
27
Шлупп
26
Марез
11
Ульоа
10
Кинг
10
Кинг
11
Ульоа
Остались в запасе
Суонси
Лестер
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
32
Марк Шварцер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Суонси - Лестер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Либерти
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