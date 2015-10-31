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Вест Бромвич - Лестер
Вест Бромвич - Лестер: обзор матча 31 октября 2015
Вест Бромвич
31.10.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Лестер
30'
Х. Саломон Рондон
84'
Р. Ламберт (П)
57'
Р. Марез
64'
Р. Марез
77'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Лестер
90'
+3
Желтая карточка
К. Шмейхель
89'
Желтая карточка
Р. Хут
88'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Дринкуотер
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Р. Ламберт
84'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
К. Брант
82'
77'
ГОЛ! 1:3!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Дринкуотер
76'
Замена
Н. Дайер
️️️️
М. Олбрайтон
Замена
Р. Ламберт
️️️️
К. Якоб
76'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
С. Бераино
76'
69'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Л. Ульоа
64'
ГОЛ! 1:2!
Р. Марез
57'
ГОЛ! 1:1!
Р. Марез
Пас отдал
М. Олбрайтон
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
С. Сессеньон
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-5-2
13
Майхилл
15
Доусон
36
Маколи
35
Эванс
24
Флетчер
11
Брант
29
Сессеньон
22
Якоб
16
МакКлин
38
Бераино
23
Рондон
3-1-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
6
Хут
5
Морган
91
Канте
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
27
Шлупп
26
Марез
9
Варди
11
Ульоа
11
Брант
20
МакМанаман
20
МакМанаман
11
Брант
38
Бераино
7
Моррисон
7
Моррисон
38
Бераино
22
Якоб
17
Ламберт
17
Ламберт
22
Якоб
11
Ульоа
10
Кинг
10
Кинг
11
Ульоа
11
Олбрайтон
12
Дайер
12
Дайер
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
30
Оказаки
30
Оказаки
4
Дринкуотер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Лестер
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Вест Бромвич - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Хоуторнс
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