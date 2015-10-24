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Лестер - Кристал Пэлас
Лестер - Кристал Пэлас: обзор матча 24 октября 2015
Лестер
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
59'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Д. Варди
90'
87'
Желтая карточка
В. Заа
Замена
Н. Дайер
️️️️
Р. Марез
79'
76'
Замена
М. Йединак
️️️️
Э. Мариаппа
68'
Замена
В. Заа
️️️️
Д. Панчеон
Желтая карточка
Д. Шлупп
67'
Желтая карточка
Д. Симпсон
65'
Замена
С. Оказаки
️️️️
М. Олбрайтон
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
59'
57'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
91
Канте
27
Шлупп
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
4-5-1
13
Хеннесси
16
Келли
24
Данн
4
Хангеланд
5
Мариаппа
11
МакАртур
20
Сако
40
Панчеон
29
Кабай
11
Боласи
22
Кэмпбелл
26
Марез
12
Дайер
12
Дайер
26
Марез
11
Олбрайтон
30
Оказаки
30
Оказаки
11
Олбрайтон
5
Мариаппа
15
Йединак
15
Йединак
5
Мариаппа
40
Панчеон
10
Заа
10
Заа
40
Панчеон
22
Кэмпбелл
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Лестер
Кристал Пэлас
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Лестер - Кристал Пэлас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2 (в повторе, 21:10)
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