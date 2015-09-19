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Сток Сити - Лестер
Сток Сити - Лестер: обзор матча 19 сентября 2015
Сток Сити
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Лестер
13'
Б. Кркич
20'
Д. Уолтерс
51'
Р. Марез (П)
69'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Лестер
86'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Н. Канте
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Б. Кркич
82'
81'
Желтая карточка
Д. Шлупп
Замена
С. Айрленд
️️️️
М. ван Гинкел
79'
78'
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Арнаутович
75'
Желтая карточка
Б. Кркич
70'
69'
ГОЛ! 2:2!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
64'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
60'
Желтая карточка
Н. Канте
58'
Желтая карточка
Р. Марез
51'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Марез
46'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Г. Инлер
ГОЛ! 2:0!
Д. Уолтерс
20'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кркич
Пас отдал
М. Арнаутович
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-2-1-3
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Кэмерон
36
Уилсон
8
Джонсон
8
ван Гинкел
12
Уилэн
10
Шакири
7
Арнаутович
19
Уолтерс
9
Кркич
3-1-3-1-2
1
Шмейхель
5
Морган
6
Хут
2
Де Лат
91
Канте
4
Дринкуотер
88
Инлер
27
Шлупп
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
8
ван Гинкел
7
Айрленд
7
Айрленд
8
ван Гинкел
7
Арнаутович
15
Крауч
15
Крауч
7
Арнаутович
9
Кркич
27
Одемвингие
27
Одемвингие
9
Кркич
91
Канте
10
Кинг
10
Кинг
91
Канте
88
Инлер
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
88
Инлер
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
Остались в запасе
Сток Сити
Лестер
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
32
Марк Шварцер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
13
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Сток Сити - Лестер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Британния Стэдиум
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