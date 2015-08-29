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Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 29 августа 2015
Сток Сити
29.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
90+3'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
90'
+3
Желтая карточка
Р. Ламберт
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
Р. Ламберт
84'
Желтая карточка
Г. Маколи
Замена
С. Айрленд
️️️️
М. Диуф
81'
69'
Желтая карточка
К. Гамбоа
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Д. Шакири
68'
Желтая карточка
Э. Питерс
66'
63'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Д. МакКлин
Замена
М. Уилсон
️️️️
Г. Джонсон
63'
46'
Замена
К. МакМанаман
️️️️
К. Гарднер
35'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
К. Якоб
Красная карточка
Ч. Адам
31'
25'
Желтая карточка
К. Гарднер
Красная карточка
И. Афеллай
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ЛП
12
Гленн Уилэн
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Батлэнд
33
Питерс
5
Муниеса
5
Кэмерон
8
Джонсон
12
Уилэн
17
Афеллай
16
Адам
8
ван Гинкел
10
Шакири
92
Диуф
4-4-2
13
Майхилл
15
Лескотт
36
Маколи
15
Доусон
13
Ольссон
7
Моррисон
24
Флетчер
22
Якоб
8
Гарднер
16
МакКлин
23
Рондон
8
Джонсон
36
Уилсон
36
Уилсон
8
Джонсон
92
Диуф
7
Айрленд
7
Айрленд
92
Диуф
10
Шакири
7
Арнаутович
7
Арнаутович
10
Шакири
8
Гарднер
20
МакМанаман
20
МакМанаман
8
Гарднер
16
МакКлин
2
Гамбоа
2
Гамбоа
16
МакКлин
22
Якоб
17
Ламберт
17
Ламберт
22
Якоб
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
24
Шей Гивен
ВР
9
Боян Кркич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
13
Джек Роуз
ВР
7
Серж Гнабри
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
9
Боян Кркич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
7
Серж Гнабри
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
1
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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