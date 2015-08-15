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Сандерленд - Норвич Сити
Сандерленд - Норвич Сити: обзор матча 15 августа 2015
Сандерленд
15.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Норвич Сити
88'
Д. Уотмор
26'
Р. Мартин
37'
С. Уиттакер
57'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Норвич Сити
ГОЛ! 1:3!
Д. Уотмор
88'
83'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
Н. Редмонд
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Ленс
70'
68'
Замена
Л. Граббан
️️️️
К. Джером
62'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
В. Хулахан
57'
ГОЛ! 0:3!
Н. Редмонд
Пас отдал
В. Хулахан
48'
Желтая карточка
А. Теттей
Замена
Д. Грэм
️️️️
С. Ларссон
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
С. Уиттакер
Пас отдал
В. Хулахан
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мартин
Желтая карточка
Д. Ленс
9'
7'
Желтая карточка
С. Бассонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
4-1-3-2
25
Пантилимон
15
ван Анхолт
4
Коатес
4
Кабуль
2
Джонс
6
М'Вила
7
Ларссон
17
Ленс
6
Каттермол
26
Флетчер
9
Дефо
3-5-1-1
26
Радди
4
Бассонг
3
Уиттакер
16
Мартин
14
Хулахан
6
Теттей
16
Хаусон
27
Редмонд
11
Брэди
18
Дорранс
35
Джером
17
Ленс
20
Уотмор
20
Уотмор
17
Ленс
7
Ларссон
12
Грэм
12
Грэм
7
Ларссон
27
Редмонд
19
О'Нил
19
О'Нил
27
Редмонд
14
Хулахан
4
Джонсон
4
Джонсон
14
Хулахан
35
Джером
11
Граббан
11
Граббан
35
Джером
Остались в запасе
Сандерленд
Норвич Сити
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
1
Деклан Радд
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Сандерленд - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
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