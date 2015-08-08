Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Кристал Пэлас
Норвич Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 08 августа 2015
Норвич Сити
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
69'
Н. Редмонд
39'
В. Заа
49'
Д. Делэйни
90+4'
Й. Кабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Кристал Пэлас
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Й. Кабай
Пас отдал
Д. МакАртур
82'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Г. Мюррэй
Замена
Г. Хупер
️️️️
Г. Дорранс
80'
72'
Замена
М. Йединак
️️️️
Д. Матч
72'
Замена
Я. Боласи
️️️️
В. Заа
ГОЛ! 1:2!
Н. Редмонд
Пас отдал
В. Хулахан
69'
Замена
К. Джером
️️️️
А. Теттей
54'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Л. Граббан
54'
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Делэйни
Пас отдал
П. Суаре
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Заа
Пас отдал
Д. Панчеон
Желтая карточка
А. Теттей
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кристал Пэлас
29
Алекс МакКарти
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
77
Джордон Матч
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
3-5-1-1
26
Радди
3
Уиттакер
4
Бассонг
16
Мартин
11
Брэди
6
Теттей
16
Хаусон
4
Джонсон
14
Хулахан
18
Дорранс
11
Граббан
4-4-1-1
29
МакКарти
25
Уорд
24
Данн
27
Суаре
17
Делэйни
40
Панчеон
11
МакАртур
29
Кабай
77
Матч
10
Заа
39
Мюррэй
11
Граббан
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Граббан
6
Теттей
35
Джером
35
Джером
6
Теттей
18
Дорранс
88
Хупер
88
Хупер
18
Дорранс
10
Заа
11
Боласи
11
Боласи
10
Заа
77
Матч
15
Йединак
15
Йединак
77
Матч
39
Мюррэй
13
Уикхэм
13
Уикхэм
39
Мюррэй
Остались в запасе
Норвич Сити
Кристал Пэлас
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Норвич Сити - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Кристал Пэлас
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
09:59
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
09:59
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+