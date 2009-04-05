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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Лацио
Сиена - Лацио: обзор матча 05 апреля 2009
Сиена
05.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
25'
Э. Калайо
85'
М. Маккароне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Лацио
Замена
М. Фрик
️️️️
М. Маккароне
ГОЛ! 2:0!
М. Маккароне
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
С. Сивилья
Замена
Л. Яролим
️️️️
Э. Калайо
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Меньи
Замена
А. Геззаль
️️️️
Х. Харджа
Желтая карточка
П. Кодря
Замена
П. Фоджа
️️️️
С. Маури
Желтая карточка
Г. Брандау
ГОЛ! 1:0!
Э. Калайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
13
Хуссин Харджа
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Сиена
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Никола Аморузо
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4
Марио Фрик
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
7
Манфредини
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
3-5-2
23
Курчи
36
Дель Гроссо
90
Портанова
28
Брандау
18
Суньига
5
Кодря
13
Харджа
8
Вергассола
14
Галлоппа
7
Маккароне
16
Калайо
4-3-1-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
25
Крибари
13
Сивилья
11
Коларов
24
Ледесма
27
Матузалем
6
Маури
23
Меньи
9
Сарате
18
Рокки
16
Калайо
20
Яролим
20
Яролим
16
Калайо
13
Харджа
5
Геззаль
5
Геззаль
13
Харджа
7
Маккароне
4
Фрик
4
Фрик
7
Маккароне
2
Лихтштайнер
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
2
Лихтштайнер
6
Маури
17
Фоджа
17
Фоджа
6
Маури
23
Меньи
21
Пандев
21
Пандев
23
Меньи
Остались в запасе
Сиена
Лацио
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Манфредини
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Манфредини
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Сиена - Лацио
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Артемио Франки
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