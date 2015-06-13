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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Пуэрто-Рико - Гренада
Пуэрто-Рико - Гренада: обзор матча 13 июня 2015
Пуэрто-Рико
13.06.2015, суббота, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Гренада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пуэрто-Рико - Гренада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пуэрто-Рико
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 3
06.06.2026
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 0
29.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 6
15.10.2025
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11.06.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
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1 : 0
07.06.2025
Пуэрто-Рико
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
0 : 0
11.06.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия
5 : 0
16.05.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 1
19.01.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
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