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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Гватемала
Уругвай - Гватемала: обзор матча 07 июня 2015
Уругвай
07.06.2015, воскресенье, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Гватемала
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уругвай - Гватемала
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
18.01.2026
Гватемала
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
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