Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Норвегия
Нидерланды - Норвегия: обзор матча 10 июня 2009
Нидерланды
10.06.2009, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 9, 7 тур
2 : 0
Завершен
Норвегия
53'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Норвегия
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Р. ван Перси
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Роббен
Замена
П. Скьельбред
️️️️
К. Гриндхейм
ГОЛ! 1:0!
А. Роббен
Пас отдал
Р. ван Перси
Замена
Э. Брафхайд
️️️️
Д. ван Бронкхорст
Замена
Д. Браатен
️️️️
Б. Хельге Риисе
Желтая карточка
К. Гриндхейм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
5
Джованни ван Бронкхорст
ЛЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ПЗ
11
Арьен Роббен
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ЦП
14
Стейн Схаарс
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Робин ван Перси
ПВ
0
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Норвегия
1
Йон Кнудсен
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Мортен Феванг
ЦЗ
3
Хетил Велер
ЦЗ
0
Атле Холанн
ПЗ
0
Мортен Гамст Педерсен
ЛВ
0
Кристиан Гриндхейм
ЦП
9
Хеннинг Хаугер
ЦП
16
Бьорн Хельге Риисе
ПВ
10
Джон Карью
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Нидерланды
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Хенк Тиммер
ВР
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
14
Деми Де Зеув
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
17
Тронд Эрик Бэртелсен
ЦЗ
14
Эспен Рууд
ЦЗ
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Даниэль Браатен
ПП
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
3-2-3-1
5
ван Бронкхорст
14
Матейсен
3
Хейтинга
6
ван Боммел
14
Схаарс
11
Роббен
0
ван дер Ваарт
9
ван Перси
0
Кейт
4-2-2-1
1
Кнудсен
0
Холанн
5
Феванг
3
Велер
6
Риисе
0
Гриндхейм
9
Хаугер
16
Риисе
0
Педерсен
10
Карью
5
ван Бронкхорст
15
Брафхайд
15
Брафхайд
5
ван Бронкхорст
11
Роббен
19
Бабел
19
Бабел
11
Роббен
9
ван Перси
19
Хунтелаар
19
Хунтелаар
9
ван Перси
0
Гриндхейм
15
Скьельбред
15
Скьельбред
0
Гриндхейм
16
Риисе
9
Браатен
9
Браатен
16
Риисе
Остались в запасе
Нидерланды
Норвегия
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Хенк Тиммер
ВР
14
Деми Де Зеув
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
17
Тронд Эрик Бэртелсен
ЦЗ
1
Руне Ярстейн
ВР
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
16
Хенк Тиммер
ВР
14
Деми Де Зеув
ЦП
Остались в запасе
17
Тронд Эрик Бэртелсен
ЦЗ
1
Руне Ярстейн
ВР
14
Эспен Рууд
ЦЗ
0
Эрик Хусеклепп
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Нидерланды - Норвегия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин
Антон Аверьянов (оба - Россия)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 23:30 (в записи)
Новости команд
Все
Нидерланды
Норвегия
Ван дер Сар честно ответил, благодаря чему Россия победила Голландию на Евро-2008
16:57
4
Снейдер высказался о допинге сборной России во время Евро-2008
21 октября
1
Снейдер – о поражении от России в 1/4 финала Евро-2008: «Против такой команды у Нидерландов объективно не было шансов»
15 октября
1
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
5 октября
Ван дер Сар честно ответил, благодаря чему Россия победила Голландию на Евро-2008
16:57
4
Снейдер высказался о допинге сборной России во время Евро-2008
21 октября
1
Снейдер – о поражении от России в 1/4 финала Евро-2008: «Против такой команды у Нидерландов объективно не было шансов»
15 октября
1
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Нидерланды – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Тренер Португалии оценил 4 победы подряд в Лиге наций
5 октября
Игрок сборной Португалии получил красную карточку за жест в адрес арбитра
5 октября
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
4 октября
2
Стало известно, ведутся ли переговоры о прощальном матче Роналду за Португалию
4 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+