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Судьи
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо (Мадрид)

Барселона - Атлетик

30.05.2015, Суббота, 22:30 мск Барселона, стадион Камп Ноу Трансляция: "Спорт 1" 22:25 (прямая) Испания. Кубок, Финал Барселона - Атлетик
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 23:00 Атлетик 2:5 Барселона
3 тур
13 сентября, суббота 18:00 Барселона 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 23:00 Барселона 2:1 Атлетик
15 тур
1 декабря, воскресенье 23:59 Атлетик 1:0 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
27 апреля, суббота 20:00 Атлетик 2:2 Барселона
14 тур
1 декабря, суббота 23:00 Барселона 5:1 Атлетик
Испания. Кубок (2011/2012)
Финал
25 мая, пятница 23:59 Атлетик 0:3 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 23:59 Барселона 2:0 Атлетик
12 тур
6 ноября, воскресенье 23:00 Атлетик 2:2 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 23:00 Барселона 2:1 Атлетик
5 тур
25 сентября, суббота 23:55 Атлетик 1:3 Барселона
Испания. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
ответный матч		 5 января, среда 23:55 Атлетик 1:1 Барселона
1/8 финала
ответный матч		 21 декабря, вторник 22:00 Барселона 0:0 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
30 тур
3 апреля, суббота 22:00 Барселона 4:1 Атлетик
11 тур
21 ноября, суббота 23:55 Атлетик 1:1 Барселона
Суперкубок Испании 2009
Финал
ответный матч		 23 августа, воскресенье 23:55 Барселона 3:0 Атлетик
Суперкубок Испании 2009
Финал
первый матч		 16 августа, воскресенье 23:55 Атлетик 1:2 Барселона
Испания. Кубок (2008/2009)
Финал
13 мая, среда 23:55 Барселона 4:1 Атлетик
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
7 марта, суббота 22:00 Барселона 2:0 Атлетик
7 тур
19 октября, воскресенье 21:00 Атлетик 0:1 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
21 тур
27 января, воскресенье 21:00 Атлетик 1:1 Барселона
2 тур
2 сентября, воскресенье 21:00 Барселона 3:1 Атлетик
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    Рейтинг: +11

    Даниил Барса 31 мая 2015, 08:09

    Месси красава

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    Рейтинг: +196

    Forint 31 мая 2015, 00:22

    с победой кулес, с золотым дуплетом! идем на хет-трик

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    Рейтинг: +196

    Forint 31 мая 2015, 00:13

    уже нервишки не выдерживают у басков

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    Рейтинг: +55

    artbarutkin 31 мая 2015, 00:09

    барса забей еще один!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +20

    Давуд 31 мая 2015, 00:07

    все ясно на классе Барса спокойно почти уже взял трофей

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    Рейтинг: +55

    artbarutkin 31 мая 2015, 00:07

    да как так то....только на фору2(-2.5) поставил Атлетик забил.....писец..(((((

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    Рейтинг: +593

    112910415 30 мая 2015, 23:59

    [q]57' Ожидаемую замену провел Энрике, Хави проводит свою последнюю встречу в составе Барсы на Ноу Камп. Тем временем, Алвешу не удается войти в штрафную по правому флангу, но мяч отскакивает к Суаресу, который метров с двенадцати пытался пробить по воротам, но удар уругвайца был блокирован.[/q]Хороший финиш

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    Рейтинг: +196

    Forint 30 мая 2015, 23:42

    на спорт 1 комментатор под димедролом. скукотень страшная! интершум интересней

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    Рейтинг: +2606

    Freyk > Forint 30 мая 2015, 23:52

    Сам себе противоречишь, комментатор под димедролом априори скучным быть не может))

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    Рейтинг: +11

    -Ronaldo7-CSKA > Forint 30 мая 2015, 23:54

    Сам ты скукотень! Стагниенко лучший комментатор России!! Что ему там делать когда барса катает мяч на половине поля? Я вот аш выключил матч. С победителем все ясно, игру барса сушит, не тратят сил перед финалом

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    Рейтинг: +196

    Forint > Freyk 31 мая 2015, 00:03

    не скажи, димедрол это ведь не психоделик, это скорее успокоительное

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    Рейтинг: +625

    el barsa > Freyk 31 мая 2015, 00:05

    под демидролом спать тянет вроде?

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    Рейтинг: +196

    Forint > -Ronaldo7-CSKA 31 мая 2015, 00:06

    лучший не лучший, когда в 1 тайме было достаточно динамики, стогниенко реагировал неадекватно спокойно

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    Рейтинг: +625

    el barsa > Forint 31 мая 2015, 00:09

    черданцева хотел?

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    Рейтинг: +196

    Forint > el barsa 31 мая 2015, 00:11

    чердак - другая крайность. я опять же склоняюсь к мысли что никого не нужно))

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    Рейтинг: +23

    Трувор 30 мая 2015, 23:26

    Первый тайм мы уже отыграли
    И одно лишь сумели понять,
    Чтоб тебя на земле не теряли,
    Постарайся себя не терять.

    Ничто на земле не проходит
    бесследно,
    И юность ушедшая всё же бессмертна.
    Как молоды мы были, как молоды мы
    были,
    Как искренно любили, как верили
    в себя.

    В небесах отгорели зарницы,
    И в сердцах утихает гроза,
    Не забыть нам любимые лица,
    Не забыть нам родные глаза.

    Ничто на земле не проходит
    бесследно,
    И юность ушедшая всё же бессмертна.
    Как молоды мы были, как молоды
    мы были,
    Как искренно любили, как верили
    в себя.

    0
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    Рейтинг: +10

    AlAntAr 30 мая 2015, 23:22

    [q]20' Барселона (Барселона) - 1:0 Лионель Месси (10)[/q]играют просто в свое удовольствие осталось Суаресу еще забить......

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