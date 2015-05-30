Барселона - Атлетик

Месси красава
|22 тур
|8 февраля, воскресенье
|23:00
|Атлетик
|2:5
|Барселона
|3 тур
|13 сентября, суббота
|18:00
|Барселона
|2:0
|Атлетик
|22 тур
|8 февраля, воскресенье
|23:00
|Атлетик
|2:5
|Барселона
|3 тур
|13 сентября, суббота
|18:00
|Барселона
|2:0
|Атлетик
|34 тур
|20 апреля, воскресенье
|23:00
|Барселона
|2:1
|Атлетик
|15 тур
|1 декабря, воскресенье
|23:59
|Атлетик
|1:0
|Барселона
|33 тур
|27 апреля, суббота
|20:00
|Атлетик
|2:2
|Барселона
|14 тур
|1 декабря, суббота
|23:00
|Барселона
|5:1
|Атлетик
|31 тур
|31 марта, суббота
|23:59
|Барселона
|2:0
|Атлетик
|12 тур
|6 ноября, воскресенье
|23:00
|Атлетик
|2:2
|Барселона
|24 тур
|20 февраля, воскресенье
|23:00
|Барселона
|2:1
|Атлетик
|5 тур
|25 сентября, суббота
|23:55
|Атлетик
|1:3
|Барселона
|1/8 финала
ответный матч
|5 января, среда
|23:55
|Атлетик
|1:1
|Барселона
|1/8 финала
ответный матч
|21 декабря, вторник
|22:00
|Барселона
|0:0
|Атлетик
|30 тур
|3 апреля, суббота
|22:00
|Барселона
|4:1
|Атлетик
|11 тур
|21 ноября, суббота
|23:55
|Атлетик
|1:1
|Барселона
|26 тур
|7 марта, суббота
|22:00
|Барселона
|2:0
|Атлетик
|7 тур
|19 октября, воскресенье
|21:00
|Атлетик
|0:1
|Барселона
Месси красава
с победой кулес, с золотым дуплетом! идем на хет-трик
уже нервишки не выдерживают у басков
барса забей еще один!!!!!!!!!!
все ясно на классе Барса спокойно почти уже взял трофей
да как так то....только на фору2(-2.5) поставил Атлетик забил.....писец..(((((
[q]57' Ожидаемую замену провел Энрике, Хави проводит свою последнюю встречу в составе Барсы на Ноу Камп. Тем временем, Алвешу не удается войти в штрафную по правому флангу, но мяч отскакивает к Суаресу, который метров с двенадцати пытался пробить по воротам, но удар уругвайца был блокирован.[/q]Хороший финиш
на спорт 1 комментатор под димедролом. скукотень страшная! интершум интересней
лучший не лучший, когда в 1 тайме было достаточно динамики, стогниенко реагировал неадекватно спокойно
Первый тайм мы уже отыграли
И одно лишь сумели понять,
Чтоб тебя на земле не теряли,
Постарайся себя не терять.
Ничто на земле не проходит
бесследно,
И юность ушедшая всё же бессмертна.
Как молоды мы были, как молоды мы
были,
Как искренно любили, как верили
в себя.
В небесах отгорели зарницы,
И в сердцах утихает гроза,
Не забыть нам любимые лица,
Не забыть нам родные глаза.
Ничто на земле не проходит
бесследно,
И юность ушедшая всё же бессмертна.
Как молоды мы были, как молоды
мы были,
Как искренно любили, как верили
в себя.
[q]20' Барселона (Барселона) - 1:0 Лионель Месси (10)[/q]играют просто в свое удовольствие осталось Суаресу еще забить......