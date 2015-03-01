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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Томь
Зенит - Томь: обзор матча 01 марта 2015
Зенит
01.03.2015, воскресенье, 11:30
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Томь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
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Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
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СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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