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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Мордовия
Амкар-Пермь - Мордовия: обзор матча 25 февраля 2015
Амкар-Пермь
25.02.2015, среда, 13:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Мордовия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
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13.11.2019
Мордовия
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