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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Cибирь - Тюмень
Cибирь - Тюмень: обзор матча 23 февраля 2015
Cибирь
23.02.2015, понедельник, 17:15
Россия. Кубок ФНЛ, Матч за 3-е место
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Тюмень
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Cибирь - Тюмень
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0
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0 : 0
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