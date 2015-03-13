Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Хуан Аурич - Ривер Плейт
Хуан Аурич - Ривер Плейт: обзор матча 13 марта 2015
Хуан Аурич
13.03.2015, пятница, 04:15
Кубок Либертадорес, группа 6, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ривер Плейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хуан Аурич - Ривер Плейт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хуан Аурич
Кубок Либертадорес, 6 тур
Хуан Аурич
4 : 5
16.04.2015
Тигрес УАНЛ
Кубок Либертадорес, 5 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 1
08.04.2015
Хуан Аурич
Кубок Либертадорес, 4 тур
Ривер Плейт
1 : 1
20.03.2015
Хуан Аурич
Кубок Либертадорес, 3 тур
Хуан Аурич
1 : 1
13.03.2015
Ривер Плейт
Кубок Либертадорес, 2 тур
Хуан Аурич
2 : 0
06.03.2015
Сан-Хосе Оруро
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
- : -
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Новости команд
Все
Хуан Аурич
Ривер Плейт
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+