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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сан-Хосе Оруро - Хуан Аурич
Сан-Хосе Оруро - Хуан Аурич: обзор матча 08 апреля 2015
Сан-Хосе Оруро
08.04.2015, среда, 03:15
Кубок Либертадорес, группа 6, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хуан Аурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сан-Хосе Оруро - Хуан Аурич
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 26 тур
Университарио де Винто
- : -
24.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 25 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 3
07.11.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 24 тур
Стронгест
4 : 2
01.11.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Хосе Оруро
2 : 1
24.10.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 22 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
17.10.2026
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 21 тур
Сан-Хосе Оруро
4 : 1
12.10.2026
Гуабира
Хуан Аурич
Кубок Либертадорес, 6 тур
Хуан Аурич
4 : 5
16.04.2015
Тигрес УАНЛ
Кубок Либертадорес, 5 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 1
08.04.2015
Хуан Аурич
Кубок Либертадорес, 4 тур
Ривер Плейт
1 : 1
20.03.2015
Хуан Аурич
Кубок Либертадорес, 3 тур
Хуан Аурич
1 : 1
13.03.2015
Ривер Плейт
Кубок Либертадорес, 2 тур
Хуан Аурич
2 : 0
06.03.2015
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