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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Хуан Аурич - Тигрес УАНЛ
Хуан Аурич - Тигрес УАНЛ: обзор матча 16 апреля 2015
Хуан Аурич
16.04.2015, четверг, 01:45
Кубок Либертадорес, группа 6, 6 тур
4 : 5
Завершен
Тигрес УАНЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хуан Аурич - Тигрес УАНЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хуан Аурич
Кубок Либертадорес, 6 тур
Хуан Аурич
4 : 5
16.04.2015
Тигрес УАНЛ
Кубок Либертадорес, 5 тур
Сан-Хосе Оруро
1 : 1
08.04.2015
Хуан Аурич
Кубок Либертадорес, 4 тур
Ривер Плейт
1 : 1
20.03.2015
Хуан Аурич
Кубок Либертадорес, 3 тур
Хуан Аурич
1 : 1
13.03.2015
Ривер Плейт
Кубок Либертадорес, 2 тур
Хуан Аурич
2 : 0
06.03.2015
Сан-Хосе Оруро
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Тигрес УАНЛ
- : -
22.11.2026
Америка
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Тигрес УАНЛ
2 : 3
08.11.2026
Крус Асуль
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Пачука
3 : 0
01.11.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Пумас
1 : 1
25.10.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 3 тур
Керетаро
3 : 2
02.08.2026
Тигрес УАНЛ
Мексика. Лига МХ, 2 тур
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