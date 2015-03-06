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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт - Тигрес УАНЛ
Ривер Плейт - Тигрес УАНЛ: обзор матча 06 марта 2015
Ривер Плейт
06.03.2015, пятница, 01:15
Кубок Либертадорес, группа 6, 2 тур
1 : 1
Завершен
Тигрес УАНЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ривер Плейт - Тигрес УАНЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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