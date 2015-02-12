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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Томь - Балтика
Томь - Балтика: обзор матча 12 февраля 2015
Томь
12.02.2015, четверг, 19:45
Россия. Кубок ФНЛ, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
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