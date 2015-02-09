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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Панама
США - Панама: обзор матча 09 февраля 2015
США
09.02.2015, понедельник, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Панама
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Панама
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
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