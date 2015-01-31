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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао - Аруба
Кюрасао - Аруба: обзор матча 31 января 2015
Кюрасао
31.01.2015, суббота, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Аруба
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кюрасао - Аруба
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кюрасао
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия
4 : 1
30.05.2026
Кюрасао
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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29.03.2026
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