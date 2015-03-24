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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Никарагуа - Ангилья
Никарагуа - Ангилья: обзор матча 24 марта 2015
Никарагуа
24.03.2015, вторник, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 1 раунд
5 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Ангилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Никарагуа - Ангилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР
0 : 0
29.05.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 1
27.03.2026
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Гаити
2 : 0
19.11.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Сен-Мартен
5 : 1
11.11.2026
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
1 : 0
21.09.2026
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Каймановы острова
4 : 0
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