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Судьи
Главный судья:
Жанни Сиказве

Гана - Гвинея

01.02.2015, Воскресенье, 19:00 мск Малабо, стадион Нуэво Эстадио де Малабо Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Гана - Гвинея
Кубок Африканских Наций 2012, группа D
Групповой раунд, 3 тур
1 февраля, среда 22:00 Гана 1:1 Гвинея
Кубок Африканских Наций 2008, группа A
1 тур
20 января, воскресенье 20:00 Гана 2:1 Гвинея
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